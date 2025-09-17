सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अतिरिक्त एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी

राज्य सरकार Karnataka Government ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों Road Accident Victims के लिए अतिरिक्त एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार यह राशि केंद्र सरकार की सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना (सीटीआरएवी) 2025 के तहत मौजूदा 1.5 लाख रुपए के कैशलेस उपचार लाभ का पूरक है।
यह निर्णय सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट के एक प्रस्ताव के बाद लिया गया है, जिसमें बताया गया था कि दुर्घटना से संबंधित मौतों के मामले में राज्य देश में पांचवें स्थान पर है। राज्य Karnataka में सालाना लगभग 40,000 दुर्घटनाएं दर्ज की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप हर साल लगभग 11,000 मौतें Deaths होती हैं।