राज्य को अगले पांच वर्षों में एड्स मुक्त बनाने का लक्ष्य : गुंडूराव

मंत्री ने युवाओं की अधिक उपस्थिति वाले क्षेत्रों—कॉलेज, छात्रावास तथा यौनकर्मियों के निवास क्षेत्रों में विशेष रूप से जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों में योगदान देने वालों को सम्मानित किया।उन्होंने कहा कि केवल जागरूकता के माध्यम से ही एचआइवी-एड्स को रोका जा सकता है। सरकार, माता-पिता, शिक्षक, समाज और मीडिया आदि के सहयोग से अधिक जागरूकता फैलानी होगी। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, संक्रमितों को भरोसा दिलाने और एड्स से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग हर वर्ष एक-एक जिले में विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है।