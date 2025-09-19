विमान निर्माता कंपनी एचएएल करेगी उपग्रहों का प्रक्षेपण

एचएएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. डीके सुनील ने कहा कि एचएएल एसएसएलवी तकनीक को पूरी तरह आत्मसात करेगी। प्रक्षेपण सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करेगी और देश-विदेश की प्रक्षेपण जरूरतों को पूरा करने के लिए इन-स्पेस, इसरो और एन-सिल के साथ मिलकर काम करेगी। संचार, भू-अवलोकन, नौवहन आदि क्षेत्रों में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की मांग काफी बढ़ी है। इसे पूरा करने में एसएसएलवी के रणनीतिक महत्व से एचएएल अवगत है। इस तकनीकी हस्तांतरण के जरिए एचएएल के पास अब प्रक्षेपण यान के निर्माण, स्वामित्व और संचालन की स्वायत्तता होगी। यह कदम एक समर्पित अंतरिक्ष इकाई स्थापित करने की उसकी दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है। गौरतलब है कि एचएएल और एलएंडटी कंसोर्टियम को 5 पीएसएलवी के निर्माण की भी जिम्मेदारी दी गई है। एचएएल निर्मित निजी क्षेत्र का पहला पीएसएलवी (एन-1) इसी साल लांच होने की उम्मीद है। इसके अलावा भविष्य में जीएसएलवी प्रक्षेपण की जिम्मेदारी भी एचएएल को मिलने की उम्मीद है।