आउटसोर्स कर्मचारियों को हर वर्ष बदलने का आदेश वापस ले सरकार : एआइयूटीयूसी

एआइयूटीयूसी All India United Trade Union Centre का कहना है कि राज्य के विभिन्न विभागों, मंडलों और निगमों में लाखों आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से कई पिछले 15-20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। ऐसे में हर वर्ष कर्मचारियों को हटाने और नए लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया उनके भविष्य को अस्थिर बना देगी और उन्हें असुरक्षा की स्थिति में धकेलेगी। यह आदेश न केवल कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकार पर भी असर डालता है। एआइयूटीयूसी ने आरोप लगाया कि इस तरह की नीति से कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा और ठेका एजेंसियों को मनमानी करने का अवसर मिलेगा।