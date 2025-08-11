11 साल में राज्य की रेल परियोजनाओं के लिए आवंटन नौ गुणा बढ़ा: वैष्णव

प्रधानमंत्री का विजन तकनीक का लोकतंत्रीकरण करना है। इसलिए हमारे पास भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) मिशन है और एक साझा कंप्यूटिंग सुविधा के रूप में 34,000 जीपीयू उपलब्ध हैं। बेंगलूरु इसका अधिकतम उपयोग कर रहा है। इन जीपीयू का उपयोग करने की लागत प्रति घंटे एक अमरीकी डॉलर से भी कम है। यह इसे दुनिया की सबसे किफायती साझा कंप्यूटिंग सुविधा बनाता है।