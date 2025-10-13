नागरिक समाज और सशस्त्र बलों के बीच मजबूत रिश्ते का उदाहरण

एकजुटता और सामाजिक उत्तरदायित्व के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में, लायंस क्लब ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सहायक प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) के साथ मिलकर, बल के बहादुर कर्मियों के परिवारों को सहायता प्रदान की।
बीएसएफ पत्नी कल्याण संघ (बीडब्ल्यूडब्ल्यूए) को दान देकर वीरांगनाओं की सहायता की। स्थानीय बीडब्ल्यूडब्ल्यूए इकाई की प्रमुख भावना यादव ने औपचारिक रूप से दान स्वीकार किया।
एसटीसी बीएसएफ बेंगलूरु के महानिरीक्षक दिनेश कुमार यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, यह सहयोग नागरिक समाज और हमारे सशस्त्र बलों के बीच मजबूत रिश्ते का उदाहरण है। साहस और बलिदान का सम्मान है।
जिला गवर्नर जी. मोहन ने लायंस क्लब के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। डिप्टी कमांडेंट अनिल कुमार मीणा, सेकेंड-इन-कमांड हरेंद्र कुमार और अरविंद कुमार उपाध्याय के साथ एसटीसी बीएसएफ के कई अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
