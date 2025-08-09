आर्यभट्ट के समृद्ध ज्ञान भंडार ने इसरो के लिए मजबूत नींव रखी

उन्होंने कहा, देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र का एक लंबा इतिहास रहा है। आर्यभट्ट के समृद्ध ज्ञान भंडार ने इसरो के लिए एक मजबूत नींव रखी। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति, पृथ्वी की दूरी और चौड़ाई की सटीक पहचान की थी। इसी प्रकार, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर आदि जैसे अन्य खगोलविदों को भी गणित का उत्कृष्ट ज्ञान था, जो इसरो को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित हुआ। इसरो का चंद्रयान मिशन, आदित्य एल1 और कई अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम, ज्ञान के इतिहास की देन हैं। 2050 तक कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें अंतरिक्ष स्टेशन, गगनयान, शुक्र और चंद्रमा का अध्ययन व अंतरिक्ष व चंद्रमा पर मानव मिशन शामिल हैं।