किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी : शांता कुमार

उन्होंने कहा, किसान पहले ही सूखा, अत्यधिक वर्षा और फसल कीमतों में गिरावट के कारण नुकसान झेल रहे हैं। अब, कुछ शहरों में रहने वाले लोग धोखाधड़ी से अपने नाम जमीन रिकॉर्ड में दर्ज कराकर किसानों पर दबाव डाल रहे हैं कि ये जमीन उनकी है। किसानों की जमीन हड़पने की यह कोशिश कभी सफल नहीं होगी।