ऑटो चालकों पर आपूर्ति संकट की मार, एलपीजी की कमी से थमी शहर की रफ्तार

राज्य Karnataka में कुल 72 ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन (एएलडीएस) संचालित हैं, जिनमें से 31 केवल बेंगलूरु में स्थित हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पहले सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से प्रतिदिन 57.6 मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति की जा रही थी। हालांकि, अमरीका-इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बाद इस आपूर्ति को बढ़ाकर 64.9 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया गया है।इसके बावजूद संभावित ईंधन संकट को लेकर फैली घबराहट और बढ़ती जा रही है। एलपीजी की उपलब्धता इतनी कम हो गई कि बेंगलूरु के कई एलपीजी स्टेशनों को पूरी तरह स्टॉक खत्म होने के कारण बंद करना पड़ा। वहीं, बेंगलूरु पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बालाजी राव ने स्पष्ट किया कि शहर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और इनका संचालन बिना किसी बाधा के जारी है।