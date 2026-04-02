चलती बस का दरवाजा खुला, दो बहनें सड़क पर गिरीं

हादसे के बाद चारिश्मा को गुरुवायनकेरे के अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। चोटिल होने के बावजूद चारिश्मा ने स्क्राइब की मदद से एसएसएलसी की हिंदी परीक्षा दी। परीक्षा के बाद चारिश्मा को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जसमिता भी इसी अस्पताल में भर्ती है। जसमिता अपने पीयू कॉलेज में प्रथम वर्ष के परिणाम देखने जा रही थी।पुत्तूर केएसआरटीसी डिवीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बस में अत्यधिक भीड़ थी और घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई है। फिलहाल बस चालक और परिचालक के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है।