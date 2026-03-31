31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

सूखा फूल बना जानलेवा : मैसूरु में मासूम की मौत

यह घटना अभिभावकों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि छोटे बच्चों के आसपास किसी भी छोटी या निगलने योग्य वस्तु को रखने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Mar 31, 2026

पूजा के लिए रखा गया सूखा गुड़हल का फूल साढ़े छह महीने के मासूम की मौत का कारण बन गया।

This image is AI generated

छोटे बच्चों के आसपास रखी जाने वाली छोटी वस्तुएं कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकती हैं। कर्नाटक Karnataka के मैसूरु जिले के हुनसूर क्षेत्र में सामने आई एक ऐसी ही दुखद घटना में पूजा के लिए रखा गया सूखा गुड़हल का फूल Dried Hibiscus Flower साढ़े छह महीने के मासूम की मौत का कारण बन गया।

दम घुटने लगा

यह घटना अभिभावकों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि छोटे बच्चों के आसपास किसी भी छोटी या निगलने योग्य वस्तु को रखने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। दोड्डहेज्जूर गांव में हुई इस घटना में चिन्मय गौड़ा नाम का शिशु अपने बड़े भाई-बहन के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसने घर के दरवाजे पर रखा सूखा फूल उठाया और उसका एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। जब भाई-बहन ने उसे रोकने की कोशिश की, तो बच्चे ने वह टुकड़ा निगल लिया, जिससे उसका दम घुटने लगा।

तमाम कोशिशों के बावजूद...

परिजन तुरंत बच्चे को हनागोडु के अस्पताल hospital लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मैसूरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, चिकित्सकों की तमाम कोशिशों के बावजूद मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी।

सावधानी बरतना बेहद जरूरी


चिकित्सकों का कहना है कि बच्चों द्वारा छोटी-छोटी चीजें निगल लेने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, जिनमें कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। कुछ मामलों में यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।


हर चीज को मुंह में डालने की आदत

घर में मौजूद छोटी वस्तुएं—जैसे सूखे फूल, खिलौनों के छोटे हिस्से, सिक्के या बटन—शिशुओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वे हर चीज को मुंह में डालने की आदत रखते हैं। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों की पहुंच से ऐसी वस्तुओं को दूर रखें और हमेशा निगरानी में रखें।

तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं

चिकित्सक यह भी सलाह देते हैं कि यदि बच्चा कुछ निगल ले और सांस लेने में दिक्कत, खांसी, उल्टी या बेचैनी जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं। समय पर इलाज से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Mar 2026 06:32 pm

Published on:

31 Mar 2026 06:31 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / सूखा फूल बना जानलेवा : मैसूरु में मासूम की मौत

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

तीसरी भाषा के अंक हटाने पर सियासी घमासान, भाजपा का कांग्रेस पर हमला

बैंगलोर

KSCA का बड़ा फैसला, अब विधायकों को इंटरनेशनल और IPL मैच के लिए मिलेंगे 5 फ्री टिकट

IPL 2026
राष्ट्रीय

द्वि भाषा नीति लागू करने से पहले लोकतांत्रिक संवाद जरूरी : एआइडीएसओ

बैंगलोर

जंगल की ‘टॉक’ आवाज ने कराई ‘काली नाइट फ्रॉग’ की खोज

काली टाइगर रिजर्व
बैंगलोर

जल शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ निजी स्कूलों का विरोध, सरकार को सौंपा ज्ञापन

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.