सूखा फूल बना जानलेवा : मैसूरु में मासूम की मौत

यह घटना अभिभावकों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि छोटे बच्चों के आसपास किसी भी छोटी या निगलने योग्य वस्तु को रखने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। दोड्डहेज्जूर गांव में हुई इस घटना में चिन्मय गौड़ा नाम का शिशु अपने बड़े भाई-बहन के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसने घर के दरवाजे पर रखा सूखा फूल उठाया और उसका एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। जब भाई-बहन ने उसे रोकने की कोशिश की, तो बच्चे ने वह टुकड़ा निगल लिया, जिससे उसका दम घुटने लगा।