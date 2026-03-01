30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

द्वि भाषा नीति लागू करने से पहले लोकतांत्रिक संवाद जरूरी : एआइडीएसओ

तीसरी भाषा को अनिवार्य उत्तीर्णता से हटाने के कारण अब कुल अंक 625 से घटाकर 525 कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यह कदम विशेष रूप से हिंदी भाषा के संदर्भ में लिया गया है। इससे राज्य में द्वि भाषा नीति लागू करने का रास्ता साफ होता है।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Mar 30, 2026

file photo

अखिल भारतीय लोकतंत्रिक छात्र संगठन All India Democratic Students' Organization (एआइडीएसओ) कर्नाटक राज्य समिति ने राज्य Karnataka सरकार के एसएसएलसी परीक्षा में तीसरी भाषा Third Language के अंकों को हटाने और ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के फैसले पर आपत्ति जताई है।

संगठन AIDSO ने कहा कि इस तरह के महत्वपूर्ण शिक्षा संबंधी निर्णय बिना किसी पूर्व चर्चा और परामर्श के लेना अलोकतांत्रिक है। तीसरी भाषा को अनिवार्य उत्तीर्णता से हटाने के कारण अब कुल अंक 625 से घटाकर 525 कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यह कदम विशेष रूप से हिंदी भाषा के संदर्भ में लिया गया है। इससे राज्य में द्वि भाषा नीति लागू करने का रास्ता साफ होता है।

लंबे समय से मांग

संगठन के अनुसार भाषा विशेषज्ञ और शिक्षाविद लंबे समय से द्वि भाषा नीति Two Language Policy की मांग कर रहे थे, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बदलाव किया है। हालांकि, संगठन ने परीक्षा के बीच में ही इस तरह के निर्णय को अनुचित बताया। यदि छात्र हित के नाम पर इस तरह बिना संवाद के नीतियां लागू की जाती रहीं, तो भविष्य में शिक्षा-विरोधी फैसलों का रास्ता खुल सकता है। शैक्षणिक सत्र के अंत में, बिना शिक्षकों और अभिभावकों की राय लिए नीतियों में बदलाव करना शिक्षा की मूल भावना के खिलाफ है।

व्यापक लोकतांत्रिक परामर्श सुनिश्चित किया जाए

संगठन ने राज्य में मातृभाषा और अंग्रेजी पर आधारित द्वि भाषा नीति लागू करने का समर्थन करते हुए सरकार से मांग की है कि ऐसे किसी भी निर्णय से पहले व्यापक लोकतांत्रिक परामर्श सुनिश्चित किया जाए।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Mar 2026 07:10 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / द्वि भाषा नीति लागू करने से पहले लोकतांत्रिक संवाद जरूरी : एआइडीएसओ

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

जंगल की ‘टॉक’ आवाज ने कराई ‘काली नाइट फ्रॉग’ की खोज

काली टाइगर रिजर्व
बैंगलोर

जल शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ निजी स्कूलों का विरोध, सरकार को सौंपा ज्ञापन

बैंगलोर

 तीसरी भाषा के महत्व पर पुनर्विचार करे सरकार

बैंगलोर

एसएसएलसी में तीसरी भाषा अब केवल ग्रेडिंग में, पास-फेल प्रणाली खत्म

‘तीसरी भाषा’ को पास-फेल के बजाय ग्रेडिंग प्रणाली में रखा जाएगा।
बैंगलोर

कर्ज में डूबे शख्स का खौफनाक कदम! मां-बहन और भांजे का गला काटा, फिर खुद की जान लेने की कोशिश

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.