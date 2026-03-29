जल शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ निजी स्कूलों का विरोध, सरकार को सौंपा ज्ञापन

संगठन के महासचिव डी. शशिकुमार ने कहा, निजी स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों से लगभग 2,500 रुपए प्रति माह तथा सीबीएसइ/आइसीएसइ स्कूलों से 5,000 रुपए प्रति माह तक शुल्क लिया जा रहा है। इसे अनुचित और भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा गया है कि सभी स्कूलों को एक समान श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि बिलिंग प्रक्रिया में कई छिपे और अस्पष्ट शुल्क शामिल किए जा रहे हैं, जैसे सीवरेज शुल्क, ग्रेटर बेंगलूरु शुल्क, उपयोग आधारित अतिरिक्त शुल्क और विभिन्न प्रकार के जुर्माने। इन अतिरिक्त शुल्कों के कारण कुल बिल में भारी वृद्धि हो रही है।