29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

 तीसरी भाषा के महत्व पर पुनर्विचार करे सरकार

तीसरी भाषा केवल एक विषय नहीं, बल्कि छात्रों में बहुभाषी क्षमता, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बावजूद सरकार के बिना व्यापक चर्चा और अंतिम समय में लिए गए निर्णयों से छात्रों और शिक्षकों में भ्रम, निराशा और असंतोष का माहौल बन गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Mar 29, 2026

file photo

एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकंडरी स्कूल्स इन कर्नाटक Associated Management of Primary and Secondary Schools in Karnataka ने एसएसएलसी SSLC परीक्षा में तीसरी भाषा Third Language को पास-फेल के बजाय ग्रेडिंग प्रणाली में रखने के राज्य सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या को पत्र लिखकर इन फैसलों पर गंभीर चिंता जताई है।

केवल एक विषय नहीं

संगठन के महासचिव डी. शशि कुमार ने कहा कि तीसरी भाषा केवल एक विषय नहीं, बल्कि छात्रों में बहुभाषी क्षमता, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बावजूद सरकार के बिना व्यापक चर्चा और अंतिम समय में लिए गए निर्णयों से छात्रों और शिक्षकों में भ्रम, निराशा और असंतोष का माहौल बन गया है।

एकतरफा फैसले

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के एकतरफा फैसले शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता, स्थिरता और राष्ट्रीय समन्वय पर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही यह भी आशंका जताई कि तीसरी भाषा को कमजोर करने से कन्नड़ भाषा की प्राथमिकता पर असर पड़ सकता है और राज्य बोर्ड के स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा कम हो सकता है। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिभावक अन्य शिक्षा बोर्डों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे पहले से संघर्ष कर रहे कन्नड़ माध्यम स्कूलों पर बंद होने का खतरा बढ़ सकता है।

दीर्घकालिक व स्थिर शिक्षा नीतियां बनाई जाएं

सरकार से मांग की गई है कि तीसरी भाषा के महत्व पर पुनर्विचार किया जाए, सभी हितधारकों से चर्चा की जाए और दीर्घकालिक व स्थिर शिक्षा नीतियां बनाई जाएं, ताकि छात्रों के भविष्य और राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुरक्षित रह सके।

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Mar 2026 04:45 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore /  तीसरी भाषा के महत्व पर पुनर्विचार करे सरकार

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

जल शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ निजी स्कूलों का विरोध, सरकार को सौंपा ज्ञापन

बैंगलोर

एसएसएलसी में तीसरी भाषा अब केवल ग्रेडिंग में, पास-फेल प्रणाली खत्म

‘तीसरी भाषा’ को पास-फेल के बजाय ग्रेडिंग प्रणाली में रखा जाएगा।
बैंगलोर

कर्ज में डूबे शख्स का खौफनाक कदम! मां-बहन और भांजे का गला काटा, फिर खुद की जान लेने की कोशिश

राष्ट्रीय

आपस में मिलने से संगठन होगा मजबूत : डॉ मुनि पुलकित

धर्म-कर्म

मारुति साईंधाम में श्रीराम व मारुतीनंदन के गूंजे जयकारे

धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.