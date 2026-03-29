 तीसरी भाषा के महत्व पर पुनर्विचार करे सरकार

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के एकतरफा फैसले शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता, स्थिरता और राष्ट्रीय समन्वय पर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही यह भी आशंका जताई कि तीसरी भाषा को कमजोर करने से कन्नड़ भाषा की प्राथमिकता पर असर पड़ सकता है और राज्य बोर्ड के स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा कम हो सकता है। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिभावक अन्य शिक्षा बोर्डों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे पहले से संघर्ष कर रहे कन्नड़ माध्यम स्कूलों पर बंद होने का खतरा बढ़ सकता है।