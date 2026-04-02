पेट भरने वाली पार्वतम्मा की मौत पर बंदर का अनोखा शोक

यह पहला मामला नहीं है जब इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता मौत के बाद भी कायम रहा हो। इससे पहले 2023 में केरल के कन्नूर में एक वफादार कुत्ते Dog ने अपने मालिक की मौत के बाद ऐसी ही मिसाल पेश की थी। ‘केरल का हाचिको’ कहे जाने वाले इस कुत्ते ने अपने मालिक के निधन के बाद जिला अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर चार महीने तक इंतजार किया।

जिला अस्पताल के कर्मचारी विकास कुमार ने उस समय बताया था, मरीज की मौत हो गई और कुत्ते ने अपने मालिक को मुर्दाघर ले जाते देखा। उसे लगता है कि उसका मालिक अभी भी यहीं है। यही वजह है कि वह पिछले चार महीनों से यहां से नहीं गया। इस घटना ने भी लोगों को भावुक कर दिया था और यह दिखाया था कि जानवरों में भी गहरी संवेदनाएं और अटूट वफादारी होती है।