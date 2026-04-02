घर-घर पहुंचेगी डायबिटिक फुट स्क्रीनिंग वैन

मंत्री ने इस मौके पर एक विशेष डिजिटल पोडियाट्री स्क्रीनिंग वैन को भी हरी झंडी दिखाई। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, समय रहते जांच करना और उचित इलाज सुनिश्चित कर अंग कटने (अम्प्यूटेशन) के मामलों को रोकना है। इसके तहत देश के विभिन्न शहरों में डिजिटल पोडियाट्री केंद्रों के माध्यम से जांच की जाएगी। वैन देशभर में जाकर लोगों की जांच और जागरूकता का काम करेगी। आधुनिक तकनीक की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच के जरिए मधुमेह Diabetes के मरीजों के पैरों में दबाव वाले बिंदुओं (प्रेशर पॉइंट्स) की पहचान की जा सकती है, जिससे दबाव कम कर पैरों को सुरक्षित रखा जा सकता है।