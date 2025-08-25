त्योहारों और जुलूसों में डीजे, साउंड सिस्टम पर बैन उचित: हाई कोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने बेंगलूरु पुलिस Bengaluru Police के उस परिपत्र को बरकरार रखा है, जिसमें गौरी-गणेश उत्सव, ईद-मिलाद जुलूस Gauri-Ganesh festival, Eid-Milad procession और अन्य सार्वजनिक समारोहों के दौरान डीजे और तेज ध्वनि प्रणालियों के उपयोग पर प्रतिबंध Restrictions on the use of DJs and loud sound systems लगाया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि तय ध्वनि प्रदूषण Noise Pollution की सीमा से समझौता नहीं किया जा सकता और यह कदम शांति व जन स्वास्थ्य के हित में उचित है।