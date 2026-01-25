अक्षर ज्ञान जितना ही चित्रकला भी महत्वपूण : बंगारप्पा

शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए मंत्री ने कहा, कर्नाटक Karnataka की कला परंपरा अत्यंत समृद्ध और ऐतिहासिक रही है। इस विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए स्कूलों में कला सिखाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता है। सामान्य और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के साथ-साथ कला शिक्षकों की भी जरूरत है। प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र नियुक्तियां करने और संघ की मांगों को पूरा करने के लिए हम ईमानदार प्रयास करेंगे।