सरकार ने बंगारा धाम को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घोषित किया

बंगारा धाम कर्नाटक के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा और शकुंतलम्मा का स्मारक है। सोराबा शहर के केंद्र में स्थित, यह स्थल देश में एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थल के रूप में उभरा है।बंगारा धाम को अद्वितीय बनाने वाली बात यह है कि इसका निर्माण पूर्णत: मंत्री मधु बंगाराप्पा के निजी व्यय पर किया गया है। बंगारा धाम बंगाराप्पा की दृष्टि, रुचि और लोगों के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है।