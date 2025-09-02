सरकार ने बंगारा धाम को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घोषित किया

राज्य सरकार Karnataka Government ने शिवमोग्गा जिले के सोरबा शहर के मध्य में स्थित बंगारा धाम Bangara Dhama को एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घोषित किया है। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री तथा शिवमोग्गा जिला प्रभारी मंत्री मधु बंगारप्पा Madhu Bangarappa ने राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
बंगारा धाम कर्नाटक के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा और शकुंतलम्मा का स्मारक है। सोराबा शहर के केंद्र में स्थित, यह स्थल देश में एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थल के रूप में उभरा है।बंगारा धाम को अद्वितीय बनाने वाली बात यह है कि इसका निर्माण पूर्णत: मंत्री मधु बंगाराप्पा के निजी व्यय पर किया गया है। बंगारा धाम बंगाराप्पा की दृष्टि, रुचि और लोगों के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है।