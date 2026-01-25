कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता भी जरूरी : गुंडूराव

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों और सरकारी व अनुदानित स्कूल-कॉलेजों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढऩे वाले बच्चों की मोबाइल हेल्थ टीमों के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रेल से दिसंबर तक कुल 52,02,647 बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच की गई है। ‘शुचि’ कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी और अनुदानित स्कूल-कॉलेजों की 6वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं तथा विभिन्न विभागों के छात्रावासों में रहने वाली 19,64,507 बालिकाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन पैड वितरित किए गए हैं।