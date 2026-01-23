ओला, उबर और रैपिडो यूजर्स के लिए खुशखबरी! इस राज्य में बाइक टैक्सी पर लगा बैन खत्म

Good News For Ola, Uber And Rapido Users: कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, जिससे ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों को अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने की राह मिल गई। मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने अप्रैल 2025 के सिंगल-जज ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट नियम बनाए जाने तक बाइक टैक्सी पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने कहा कि मोटरसाइकिलें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत परिवहन वाहन के रूप में योग्य हैं, इसलिए सरकार केवल इस आधार पर परमिट देने से इनकार नहीं कर सकती कि ये परिवहन वाहन नहीं हैं।