राष्ट्रीय

एकतरफा प्यार या कुछ और? पैरामेडिक छात्रा का मर्डर, गिरफ्तारी के बाद खुले कई चौंकाने वाले राज

हत्या के बाद साबिर ने शव को कार में रखकर रात भर घूमता रहा और अगले दिन सुबह खेत में फेंक दिया। उसने पीड़िता के फोन से उसके पिता और खुद को मैसेज भेजे।

हुबली

Shaitan Prajapat

Jan 23, 2026

Dharwad Murder Case

धारवाड़ मर्डर मिस्ट्री सुलझी

Dharwad Murder Case: कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। 22 वर्षीय युवक साबिर ने अपनी चार साल पुरानी प्रेमिका, 20 वर्षीय पैरामेडिकल ग्रेजुएट की शादी के झगड़े में हत्या कर दी। आरोपी ने गुस्से में कार में ही उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को लेकर घूमता रहा और आखिरकार हब्बल्ली-धारवाड़ बायपास के पास एक कृषि खेत में फेंक दिया। हत्या के बाद उसने पीड़िता के मोबाइल से उसके पिता को फर्जी SOS मैसेज भेजा— 'मैं मरने जा रही हूं, मुझे बचा लो' ताकि जांच को गुमराह किया जा सके और आत्महत्या का मामला बनाया जा सके। पुलिस ने मात्र 12 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

शादी को लेकर हुआ था झगड़ा

पीड़िता पैरामेडिकल कोर्स पूरा कर नौकरी की तलाश में थी। मंगलवार शाम वह घर से लैब जाने का बहाना बनाकर निकली। आरोपी साबिर (ड्राइवर) ने उसे करीब 5:15 बजे अपनी कार में बैठाया। दोनों के बीच करीब 7:30 बजे शादी को लेकर बहस हुई। पीड़िता शादी के लिए तैयार नहीं थी और नौकरी करना चाहती थी, जिससे साबिर को शक हुआ कि वह किसी और से संबंध रखती है। गुस्से में आकर उसने कार में ही चाकू से हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया।

शव को कार में रखकर रात भर घूमता रहा

हत्या के बाद साबिर ने शव को कार में रखकर रात भर घूमता रहा और बुधवार की सुबह खेत में फेंक दिया। उसने पीड़िता के फोन से उसके पिता और खुद को मैसेज भेजे, जिसमें आत्महत्या का नाटक रचा। बुधवार को खेत में शव मिलने के बाद धारवाड़ पुलिस ने कई टीमें गठित कीं। एसपी गुंजन आर्या के निर्देशन में मोबाइल टावर लोकेशन, CCTV फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस से आरोपी की पहचान हुई। शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी की कार और मोबाइल जब्त किए हैं। जांच में और CCTV की जांच जारी है।

ऐसे पकड़ा गया आरोपी

एसपी गुंजन आर्या ने कहा, आरोपी पीड़िता को जानता था। हमने मोबाइल टावर लोकेशन, CCTV और लोकल इंटेलिजेंस से उसे जल्दी पकड़ लिया। एक अधिकारी ने बताया, शादी की चर्चा चल रही थी, लेकिन कोई सगाई नहीं हुई। पीड़िता नौकरी करना चाहती थी और शादी से हिचकिचा रही थी, जिससे आरोपी को शक हुआ कि वह किसी और से जुड़ी है। इसलिए उसने हमला कर दिया।

Updated on:

23 Jan 2026 06:42 pm

Published on:

23 Jan 2026 06:39 pm

Hindi News / National News / एकतरफा प्यार या कुछ और? पैरामेडिक छात्रा का मर्डर, गिरफ्तारी के बाद खुले कई चौंकाने वाले राज

