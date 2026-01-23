एकतरफा प्यार या कुछ और? पैरामेडिक छात्रा का मर्डर, गिरफ्तारी के बाद खुले कई चौंकाने वाले राज

Dharwad Murder Case: कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। 22 वर्षीय युवक साबिर ने अपनी चार साल पुरानी प्रेमिका, 20 वर्षीय पैरामेडिकल ग्रेजुएट की शादी के झगड़े में हत्या कर दी। आरोपी ने गुस्से में कार में ही उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को लेकर घूमता रहा और आखिरकार हब्बल्ली-धारवाड़ बायपास के पास एक कृषि खेत में फेंक दिया। हत्या के बाद उसने पीड़िता के मोबाइल से उसके पिता को फर्जी SOS मैसेज भेजा— 'मैं मरने जा रही हूं, मुझे बचा लो' ताकि जांच को गुमराह किया जा सके और आत्महत्या का मामला बनाया जा सके। पुलिस ने मात्र 12 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।