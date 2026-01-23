23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

जनगणना 2027 के पहले चरण में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा? यहां देखें प्रश्नों की पूरी सूची

भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि जनगणना अधिकारी मकान की बनावट से लेकर उसमें रहने वालों की बुनियादी जरूरतों तक की जानकारी जुटाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 23, 2026

ai generated picture

ai generated picture

Census 2027: देश में जनगणना 2027 की तैयारिया पूरी हो गई है। जनगणना के पहले चरण में जनता से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, इसकी सूची सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना में 33 सवालों की पूरी सूची सार्वजनिक कर दी है। बता दें कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले पहले चरण में लोगों से यह सवाल पूछे जाएंगे। यह चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस' यानी घरों की गिनती और उनकी हालत का जायजा लेने से जुड़ा होगा।

जनगणना अधिकारी जुटाएंगे ये जानकारी

भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि जनगणना अधिकारी मकान की बनावट से लेकर उसमें रहने वालों की बुनियादी जरूरतों तक की जानकारी जुटाएंगे। संशोधित योजना में इंटरनेट की सुविधा, मोबाइल नंबर और अनाज की खपत पर अलग-अलग प्रश्न जोड़े गए हैं। बैंकिंग सेवाओं से संबंधित एक प्रश्न को हटा दिया गया है जो 2011 की जनगणना का हिस्सा था।

1 अप्रैल से शुरू होगा पहला चरण

जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चयनित 30 दिनों की अवधि में संपन्न किया जाएगा। लोगों के पास 30 दिनों की गृह सूचीकरण अवधि शुरू होने से पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान स्व-गणना का विकल्प भी होगा।

मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद

जनगणना मूल रूप से 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। जातिगत विवरण शामिल करने के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने पिछले साल 30 अप्रैल को मंजूरी दी थी। हालांकि आंकड़ों का संग्रह 1 मार्च, 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, अधिकारियों ने कहा कि परिणामों को संकलित करने और जारी करने की प्रक्रिया में दो से तीन साल लगेंगे।

जनगणना 2027 के लिए प्रश्नावली

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, भारत की जनगणना 2027 के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों की पूरी सूची यहां दी गई है:

  • भवन संख्या (नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या)
  • जनगणना मकान संख्या
  • जनगणना भवन के फर्श की प्रमुख सामग्री
  • जनगणना भवन की दीवार की प्रमुख सामग्री
  • जनगणना भवन की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
  • जनगणना भवन के उपयोग का पता लगाएं
  • जनगणना गृह की स्थिति
  • परिवार संख्या
  • घर में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
  • परिवार के मुखिया का नाम
  • घर के मुखिया का लिंग
  • क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है?
  • जनगणना गृह की स्वामित्व स्थिति
  • परिवार के स्वामित्व में मौजूद रहने वाले कमरों की संख्या
  • घर में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या
  • पेयजल का मुख्य स्रोत
  • पेयजल स्रोत की उपलब्धता
  • प्रकाश का मुख्य स्रोत
  • शौचालय की सुविधा उपलब्ध है
  • शौचालय का प्रकार
  • अपशिष्ट जल निकासी
  • स्नान की सुविधा उपलब्ध है
  • रसोई और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
  • खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन
  • रेडियो/ट्रांजिस्टर
  • टेलीविजन
  • इंटरनेट की सुविधा
  • लैपटॉप/कंप्यूटर
  • टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्टफोन
  • साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड
  • कार/जीप/वैन
  • घर में मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज
  • मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संचार के लिए)

खबर शेयर करें:

Hindi News / National News / जनगणना 2027 के पहले चरण में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा? यहां देखें प्रश्नों की पूरी सूची

