जनगणना 2027 के पहले चरण में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा? यहां देखें प्रश्नों की पूरी सूची

Census 2027: देश में जनगणना 2027 की तैयारिया पूरी हो गई है। जनगणना के पहले चरण में जनता से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, इसकी सूची सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना में 33 सवालों की पूरी सूची सार्वजनिक कर दी है। बता दें कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले पहले चरण में लोगों से यह सवाल पूछे जाएंगे। यह चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस' यानी घरों की गिनती और उनकी हालत का जायजा लेने से जुड़ा होगा।