केंद्रीकरण से शिक्षा में असमानता बढ़ी : प्रो. थोराट

आइआइटी IIT बॉम्बे के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राम पुनियानी ने वैज्ञानिक सोच पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई और पाठ्यक्रम से विकासवाद जैसे विषय हटाने की आलोचना की। यह आयोजन एनइपी 2020 के विकल्प के रूप में पीपुल्स एजुकेशन पॉलिसी तैयार करने के उद्देश्य से किया गया। देशभर से लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समापन सत्र में पीपुल्स एजुकेशन पॉलिसी के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति के अध्यक्ष प्रकाश एन. शाह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।