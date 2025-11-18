शुरुआती शिक्षा का हिस्सा हो मस्तिष्क स्वास्थ्य का बुनियादी ज्ञान

मुख्य अतिथि व पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रकाश बाबू ने कहा कि मस्तिष्क स्वास्थ्य Brain Health का बुनियादी ज्ञान शुरुआती शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए।मुख्य सत्रों में न्यूरो डीजेनरेशन, न्यूरो इन्फ्लेमेशन, न्यूरोइम्यूनोलॉजी, सब्सटेंस-यूज डिसऑर्डर्स, गट-ब्रेन एक्सिस और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की न्यूरोप्रोटेक्टिव क्षमता पर चर्चा हुई। सम्मेलन में ब्रेन, बिहेवियर एंड क्लिनिकल न्यूरोसाइंस रिसर्च सेंटर का शुभारंभ भी हुआ। सम्मेलन में भारत और विदेशों के प्रमुख न्यूरोसाइंटिस्ट, शोधकर्ता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए।