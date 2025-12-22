मुख्यमंत्री ने बच्चों को पिलाई ‘दो बूंद जिंदगी की’

मंत्री गुंडूराव ने सभी अभिभावकों से पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की दो बूंद पिलाने की अपील की। यह सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत में वर्षों से चल रहे सतत टीकाकरण और जागरूकता अभियानों के कारण पोलियो पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। वर्ष 1978 में शुरू हुआ यह अभियान पिछले 14 वर्षों से भारत को पोलियो-मुक्त बनाए हुए है। हालांकि, पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए सतर्कता बेहद आवश्यक है। भारत को पोलियो मुक्त देश के रूप में निरंतर बनाए रखने और सशक्त नागरिक समाज के निर्माण के लिए पोलियो की बूंदें अत्यंत आवश्यक हैं।