भालू ‘वासी’ को मिला नया जीवन, लगा कृत्रिम पैर

वासी कांटेदार फंदे में फंस गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे बचाकर बन्नेरघट्टा भालू बचाव केंद्र लाया गया। लेकिन, जान बचाने के लिए पुश चिकित्सकों को उसका बायां पिछला टांग काटना पड़ा था। तब से वह अपने तीन पैरों पर चल रहा था। हालांकि, इस वर्ष उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इसे संभव बनाया विश्व प्रसिद्ध पशु प्रोस्थेटिक्स विशेषज्ञ डेरिक कैम्पाना Derrick Campana ने। भालू को बचाने वाले वाइल्ड लाइफ एसओएस और वन विभाग ने पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई।