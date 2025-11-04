बेंगलूरु के विकास को रोकने की भाजपा की बेकार कोशिश घिनौनी : गुंडूराव

भाजपा ने व्हाइट टॉपिंग प्रोजेक्ट को 'बेंगलूरु लूट स्कीम' कहा, लेकिन उनकी खुद की जांच समिति पुष्टि कर चुकी है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उनके बिना सोचे-समझे विरोध के कारण परियोजना में ढाई वर्ष की देरी हुई। लोग अधूरी सड़कों के कारण ट्रैफिक जाम में परेशान हो रहे हैं। शहर के लोग स्टील फ्लाईओवर के खिलाफ भाजपा के विरोध को नहीं भूले हैं। भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया।