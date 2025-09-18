रक्तदान धर्म, जाति और सीमाओं से परे : राज्यपाल गहलोत

रक्तदान Blood Donation को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। रक्तदान धर्म, जाति और सीमाओं से परे है। प्रत्येक स्वस्थ नागरिक को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी को भी रक्त की कमी का सामना न करना पड़े।
ये बातें राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कही। वे बुधवार को रोटरी बेंगलूरु उद्योग, केएलइ अस्पताल और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, कर्नाटक राज्य शाखा की संयुक्त पहल, रोटरी उद्योग रेड क्रॉस ब्लड सेंटर का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे।
करुणामय, सुरक्षित और समावेशी समाज के निर्माण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल मानवता के प्रति एक पवित्र प्रतिबद्धता है। सुरक्षित और नियमित रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक सुसज्जित ब्लड बैंक आवश्यक है और यह केंद्र अनगिनत लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस रक्त केंद्र की शुरुआत सेवा दिवस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पर हुई है। यह केंद्र सेवा भावना का प्रतीक है और सेवा ही सर्वोच्च धर्म है।
इस कार्यक्रम में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, कर्नाटक राज्य शाखा के अध्यक्ष बसरूर राजीव शेट्टी, उपाध्यक्ष भास्कर राव, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एलिजाबेथ चेरियन, केएलइ सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. प्रभाकर बी. कोरे और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।