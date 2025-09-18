रक्तदान धर्म, जाति और सीमाओं से परे : राज्यपाल गहलोत

करुणामय, सुरक्षित और समावेशी समाज के निर्माण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल मानवता के प्रति एक पवित्र प्रतिबद्धता है। सुरक्षित और नियमित रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक सुसज्जित ब्लड बैंक आवश्यक है और यह केंद्र अनगिनत लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस रक्त केंद्र की शुरुआत सेवा दिवस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पर हुई है। यह केंद्र सेवा भावना का प्रतीक है और सेवा ही सर्वोच्च धर्म है।