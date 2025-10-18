ब्लूबर्ड पहुंचा भारत, एलवीएम-3 से प्रक्षेपण की तैयारी

पृथ्वी की कक्षा में नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार (निसार) उपग्रह की तैनाती के बाद, एक दूसरे उपग्रह ने उसकी तस्वीर ली। इस तस्वीर में उपग्रह का 12 मीटर व्यास वाला विशाल गोलाकार एंटीना खुल चुका है और वह धरती की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। निसार उपग्रह का एंटीना, किसी उपग्रह पर लगाया गया दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना है। यह तस्वीर वैंटोर ने ली है, जिसे पहले मैक्सार टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता था। दोहरी राडार प्रणाली वाले विश्व के पहले और सबसे महंगे उपग्रह निसार का विकास लगभग 1.5 अरब डॉलर की लागत से किया गया और इसे 30 जुलाई 2025 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। हाल ही में निसार उपग्रह की ली गई पहली तस्वीर सामने आई थी, जो माउंट डेजर्ट द्वीप और नॉर्थ डकोटा वेटलैंड्स की थी। निसार मिशन को ऑपरेशनल करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि नवंबर महीने से इसके आंकड़े मिलने लगेंगे।