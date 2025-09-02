‘बीएसएफ राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय’

सीमा सुरक्षा बल Border Security Force (बीएसएफ) के सहायक प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) ने कराहल्ली परिसर में अपने सामूहिक वृक्षारोपण अभियान के तहत करीब पांच हजार पौधे लगाए। जवानों और कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अन्य को भी प्रेरित किया।
एसटीसी बीएसएफ बेंगलूरु के महानिरीक्षक दिनेश कुमार यादव ने वृक्षारोपण अभियान की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, बीएसएफ की भूमिका सीमा सुरक्षा से आगे बढकऱ राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण NationNBuilding And Environmental Protection में सक्रिय भागीदारी तक फैली हुई है।
कैच फाउंडेशन ने यूथ फॉर सेवा के सहयोग से कार्यक्रम का समन्वय किया। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के 150 स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी की।