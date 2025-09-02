‘बीएसएफ राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय’

सीमा सुरक्षा बल Border Security Force (बीएसएफ) के सहायक प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) ने कराहल्ली परिसर में अपने सामूहिक वृक्षारोपण अभियान के तहत करीब पांच हजार पौधे लगाए। जवानों और कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अन्य को भी प्रेरित किया।