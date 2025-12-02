टाइगर रिजर्व के लिए ‘कैनाइन स्क्वॉड’ तैयार

बंडीपुर टाइगर रिजर्व Bandipur Tiger Reserve के निदेशक एस. प्रभाकरण ने बताया कि कुत्तों Dog और उनके हैंडलर्स ने कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है, जिसमें उन्हें वन्यजीव अपराध जैसे शिकार और अवैध व्यापार का पता लगाने की ट्रेनिंग दी गई। कैनाइन व्यवहार विशेषज्ञ अमृत एस. हिरण्य न इस प्रशिक्षण का नेतृत्व किया।