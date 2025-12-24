शर्मनाक हरकत: 10वीं की नाबालिक छात्रा बनी मां, स्कूल बस ड्राइवर पर यौन शोषण का आरोप

कर्नाटक में 10वीं की छात्रा बनी मां (File Photo)
कर्नाटक के हासन जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चन्नरायपट्टना तालुक में 10वीं की छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता ने स्कूल बस के ड्राइवर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है।
बताया जा रहा है कि छात्रा के प्रेग्नेंट होने के बाद आरोपी बस ड्राइवर फरार हो गया। बस ड्राइवर की पहचान रंजीत के रूप में हुई है, जो चन्नरायपट्टना तालुक के बारगुरु गांव का रहने वाला है।
मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बस ड्राइवर ने छात्रा को चॉकलेट का लालच देकर यौन उत्पीड़न किया। इसके चलते छात्रा गर्भवती हो गई और दो दिन पहले ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता और बच्चे की कुछ दिन देखभाल करने के बाद उन्हें महिला एवं बाल कल्याण विभाग के आराम केंद्र में सौंपा जाएगा। आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ नुग्गेहल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पीड़िता की हालत ठीक है।
पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि मामले में स्कूल के अन्य बस ड्राइवरों से भी पूछताछ कर रही है। आरोपी बस ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि यदि जरूरत पड़ी तो पीड़िता से भी पूछताछ की जा सकती है, जिससे यह खुलासा हो सके कि आरोपी ने किन-किन छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है।
वहीं घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने मांग की है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर स्कूल प्रशासन ध्यान देता तो इस तरह की घटना सामने नहीं आती।
