शर्मनाक हरकत: 10वीं की नाबालिक छात्रा बनी मां, स्कूल बस ड्राइवर पर यौन शोषण का आरोप

कर्नाटक के हासन जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चन्नरायपट्टना तालुक में 10वीं की छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता ने स्कूल बस के ड्राइवर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है।