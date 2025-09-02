मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव में नए स्कूल भवन का किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या Siddaramaiah ने सोमवार को अपने पैतृक गांव सिद्धारमणहुंडी में पीएम श्री कर्नाटक पब्लिक स्कूल PM Shri Karnataka Public School के नए भवन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने कक्षा 5 से 7 तक इसी स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्होंने कहा, मैंने चौथी कक्षा तक पढ़ाई नहीं की। मैं सीधे पांचवीं कक्षा में चला गया।
उन्होंने बताया कि पुराने भवन को तोड़ दिया गया है और उसकी जगह एक नया भवन बनाया गया है। इस स्कूल को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (केआइएएल) ने गोद लिया है और शिक्षा विभाग के सहयोग से केआइएएल ने भवन का निर्माण किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पैतृक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च विद्यालय और एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज है। छात्रों की कमी के कारण डिग्री कॉलेज शुरू नहीं किया जा सका। लेकिन, गांव में छात्रों के लिए एक छात्रावास, एक पशु चिकित्सालय, एक पुस्तकालय और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी अन्य सुविधाएं भी हैं। हालांकि, गांव का कर्ज उन पर बना रहेगा।
इस अवसर पर पशुपालन एवं रेशम उत्पादन मंत्री के. वेंकटेश और स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।