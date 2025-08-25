कांग्रेस विधायक वीरेंद्र पांच दिन की ईडी हिरासत में

ईडी Enforcement Directorate ने शुक्रवार को कर्नाटक, मुंबई, गोवा, सिक्किम और राजस्थान में 31 ठिकानों पर छापेमारी के बाद वीरेंद्र को पकड़ा। एजेंसी ने बताया कि तलाशी में 12 करोड़ रुपए नकद, जिनमें 1 करोड़ विदेशी मुद्रा, छह करोड़ के आभूषण और करीब 10 किलो चांदी जब्त की गई। इसके अलावा चार वाहन, 17 बैंक खाते, दो बैंक लॉकर और कई संपत्ति दस्तावेज़ भी कब्जे में लिए गए।