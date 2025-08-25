कांग्रेस विधायक वीरेंद्र पांच दिन की ईडी हिरासत में

धन शोधन Money Laundering मामले में गिरफ्तार चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र Congress MLA KC Veerendra को एक अदालत ने पांच दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। शनिवार को सिक्किम के गंगटोक से गिरफ्तार वीरेंद्र को रविवार को बेंगलूरु लाया गया। वीरेंद्र 28 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे।
ईडी Enforcement Directorate ने शुक्रवार को कर्नाटक, मुंबई, गोवा, सिक्किम और राजस्थान में 31 ठिकानों पर छापेमारी के बाद वीरेंद्र को पकड़ा। एजेंसी ने बताया कि तलाशी में 12 करोड़ रुपए नकद, जिनमें 1 करोड़ विदेशी मुद्रा, छह करोड़ के आभूषण और करीब 10 किलो चांदी जब्त की गई। इसके अलावा चार वाहन, 17 बैंक खाते, दो बैंक लॉकर और कई संपत्ति दस्तावेज़ भी कब्जे में लिए गए।
ईडी का आरोप है कि वीरेंद्र कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटें चला रहे थे। साथ ही उनके भाई के.सी. तिप्पेस्वामी दुबई से तीन कंपनियां संचालित कर रहे थे, जो गेमिंग और कॉल सेंटर सेवाओं से जुड़ी हैं।
बेंगलूरु पहुंचने के बाद विधायक को केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे से मेडिकल जांच के लिए बॉरिंग अस्पताल और फिर कोरमंगला स्थित न्यायाधीश के आवास ले जाया गया, जहां से उन्हें हिरासत में भेजा गया।