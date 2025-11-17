सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ

राज्य Karnataka सरकार ने सभी सरकारी प्राथमिक और हाई स्कूलों में डिजिटल नागरिक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत विद्यार्थियों में साइबर सुरक्षा, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, डिजिटल अधिकार और डेटा प्राइवेसी को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी।इस पहल से कक्षा 6 से 10 तक के 10 लाख विद्यार्थी और 1 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे। शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। ये शिक्षक आगे छात्रों को जागरूक करेंगे।