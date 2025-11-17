सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ

राज्य Karnataka सरकार ने सभी सरकारी प्राथमिक और हाई स्कूलों में डिजिटल नागरिक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत विद्यार्थियों में साइबर सुरक्षा, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, डिजिटल अधिकार और डेटा प्राइवेसी को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी।इस पहल से कक्षा 6 से 10 तक के 10 लाख विद्यार्थी और 1 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे। शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। ये शिक्षक आगे छात्रों को जागरूक करेंगे।
कार्यक्रम को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और मेटा Meta के सहयोग से लागू किया गया है। जागरूकता के लिए पोस्टर प्रतियोगिता, कक्षा सत्र, अभियानों और छात्र-नेतृत्व वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग के निदेशक गोपालकृष्ण एच. एन. ने कहा कि ऑनलाइन समय बढऩे से बच्चों में डिजिटल बुलिंग, फिशिंग और मॉर्फिंग के मामले बढ़े हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।
बड़ी खबरेंView All
बैंगलोर
कर्नाटक
ट्रेंडिंग