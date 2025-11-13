हिरण का मांस जब्त, तीन आरोपी फरार, एक गिरफ्तार

उडुपी जिले के कर्कला तालुक के दुर्गा के पास स्थित टेल्लारू गांव में पुलिस ने बुधवार को एक घर से 17 किलो हिरण का मांस deer meat जब्त किया। यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस ने एक गैरकानूनी पशु वध मामले से मिले सुराग के आधार पर की।