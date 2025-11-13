हिरण का मांस जब्त, तीन आरोपी फरार, एक गिरफ्तार

उडुपी जिले के कर्कला तालुक के दुर्गा के पास स्थित टेल्लारू गांव में पुलिस ने बुधवार को एक घर से 17 किलो हिरण का मांस deer meat जब्त किया। यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस ने एक गैरकानूनी पशु वध मामले से मिले सुराग के आधार पर की।
पुलिस के अनुसार, आरोपी सादात और शफात मौके से फरार हो गया, जबकि एक व्यक्ति शकूर (48) को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि फरार आरोपी पहले भी मवेशी चोरी और अवैध वध के मामलों में शामिल रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि सभी को पकडऩे के प्रयास जारी हैं।इस मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर वन विभाग को सूचित किया गया है। वन विभाग आगे की जांच करेगा।