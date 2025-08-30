अतिथि संकाय भर्ती में देरी से कक्षाएं प्रभावित

कॉलेजिएट शिक्षा विभाग ने दो अगस्त को 11,000 से ज्यादा अतिथि व्याख्याताओं को सेवामुक्त कर दिया था और तब से राज्य भर के कॉलेजों में कई विषयों की नियमित कक्षाएं नहीं हो रही हैं। हजार से ज्यादा छात्रों वाले कई कॉलेजों में, केवल कुछ ही स्थायी व्याख्याता हैं। उनके लिए सभी के लिए कक्षाएं चलाना असंभव है। नतीजतन, छात्र बिना कक्षाओं के घर लौट रहे हैं। कुछ कॉलेजों में, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान और व्यवसाय प्रबंधन जैसे विषयों से संबंधित कक्षाएं लेने के लिए कोई स्थायी व्याख्याता नहीं है।