दूसरे दौर की नीट काउंसलिंग में देरी से इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित

कइए के कार्यकारी निदेशक प्रसन्ना एच. ने बताया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल समेत सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सीट आवंटन प्रक्रिया एक साथ आयोजित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हमने कर्नाटक में सीइटी और नीट काउंसलिंग प्रक्रिया का दूसरा दौर शुरू कर दिया है। हालांकि, एमसीसी ने एक नोटिस जारी किया है कि राष्ट्रीय कोटा मेडिकल सीट आवंटन प्रक्रिया का दूसरा दौर 29 अगस्त के बाद शुरू किया जाएगा। इसके कारण, काउंसलिंग प्रक्रिया के दूसरे दौर में भी देरी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया गया है कि वे एआइसीटीइ को पत्र लिखकर इसे 30 सितंबर तक बढ़ाने का अनुरोध करें।