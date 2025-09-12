दंत चिकित्सक, ओरल व मैक्सिलोफेशियल सर्जन बाल प्रत्यारोपण करने के लिए योग्य नहीं

एनएमसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार हेयर ट्रांसप्लांट केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, जिनके पास एमसीएच/डीएनबी प्लास्टिक सर्जरी या एमडी/डीएनबी त्वचाविज्ञान जैसी सर्जिकल ग्रूमिंग हो और त्वचा संबंधी सर्जिकल प्रक्रियाओं में पर्याप्त प्रशिक्षण हो। इन दोनों विशेषज्ञताओं में बाल प्रत्यारोपण को उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एक मुख्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। इसी प्रकार, सौंदर्य प्रक्रियाओं की अनुमति केवल उन पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर (आरएमपी) को है, जिन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा के हिस्से के रूप में इस तरह के हस्तक्षेपों में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है।