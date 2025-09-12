डॉ. दिनेश बने जेआइसीएसआर के नए निदेशक

आवेदन करने वाले 11 उम्मीदवारों में से दस साक्षात्कार में शामिल हुए। साक्षात्कार में शामिल हुए आवेदकों में से एक, डॉ. शेंथर ने इस आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने से पहले उपनियमों में संशोधन नहीं किया गया था। हालांकि, संस्थान की शासी परिषद ने संशोधनों को मंजूरी दी। इसके बाद उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। चयन समिति में मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल और दो बाहरी विषय विशेषज्ञ शामिल थे।