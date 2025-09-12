डॉ. दिनेश बने जेआइसीएसआर के नए निदेशक

राज्य सरकार Karnataka Government ने डॉ. बी. दिनेश को जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च (जेआइसीएसआर) का नया निदेशक नियुक्त किया है। अब तक वे अस्पताल Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research की मैसूरु शाखा में कार्यरत थे।
नए निदेशक के चयन के लिए साक्षात्कार पिछले सप्ताह आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने स्वयं साक्षात्कार का आयोजन किया था। हालांकि, परिणाम घोषित नहीं किए गए थे क्योंकि एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराए जाने के बाद, अदालत ने बुधवार को चयनित उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने की अनुमति दी। इसके बाद सरकार ने डॉ. दिनेश का नाम घोषित किया।
आवेदन करने वाले 11 उम्मीदवारों में से दस साक्षात्कार में शामिल हुए। साक्षात्कार में शामिल हुए आवेदकों में से एक, डॉ. शेंथर ने इस आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने से पहले उपनियमों में संशोधन नहीं किया गया था। हालांकि, संस्थान की शासी परिषद ने संशोधनों को मंजूरी दी। इसके बाद उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। चयन समिति में मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल और दो बाहरी विषय विशेषज्ञ शामिल थे।