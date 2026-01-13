13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

प्रचंड सौर तूफान से संकुचित हो गया था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

आदित्य एल-1 ने सौर ज्वालाओं से पडऩे वाले प्रभावों पर डाली नई रोशनी

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Rajeev Mishra

Jan 13, 2026

सूर्य के अति सक्रिय क्षेत्र से निकली सौर ज्वालाओं के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर पडऩे वाले प्रभावों पर देश की पहली सौर अंतरिक्ष वेधशाला आदित्य एल-1 ने नई रोशनी डाली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शनिवार को कहा कि आदित्य एल-1 के जरिए अध्ययन किया गया कि सौर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर सकता है।
अक्टूबर 2024 में जब सूर्य के अशांत क्षेत्र से निकली प्रचंड सौर ज्वालाओं ने पृथ्वी के अंतरिक्ष को व्यापक रूप से प्रभावित किया, तो आदित्य एल-1 ने उस घटना का अपने वैज्ञानिक उपकरणों के जरिए गहराई से अध्ययन किया। इस दौरान उपग्रह के जरिए व्यापक आंकड़े जुटाए गए। इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य के आंकड़ों का उपयोग कर एक शोध किया, जिसमें अन्य अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अभियानों के आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया गया। यह अध्ययन सौर प्लाज्मा के व्यापक विस्फोट के पृथ्वी पर पडऩे वाले प्रभावों को समझने के लिए किया गया, जिसे आदित्य एल-1 ने पकड़ा था। शोध एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

उपग्रहों पर पड़ा व्यापक असर

इसरो ने कहा है कि सूर्य पर होने वाली अस्थायी गतिविधियों जैसे सौर प्लाज्मा विस्फोट के कारण अंतरिक्ष मौसम (स्पेस वेदर) काफी प्रभावित होता है। ये परिघटनाएं पृथ्वी पर उपग्रहों, संचार एवं नेविगेशन सेवाओं के साथ-साथ विद्युत ग्रिड अवसंरचना को भी प्रभावित करती हैं। अध्ययन में यह बात सामने आया कि सौर तूफान ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अत्यधिक संकुचित कर दिया। इससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से पृथ्वी के बहुत निकट आ गया और कुछ समय के लिए भू-स्थिर कक्षा (जियोस्टेशनरी ऑर्बिट) में चक्कर लगा रहे उपग्रह बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आ गए। ऐसा केवल अत्यंत गंभीर अंतरिक्ष मौसम घटनाओं के दौरान ही होता है।

सौर घटनाओं की निरंतर निगरानी जरूरी

अध्ययन में यह भी सामने आया कि सौर तूफान के दौरान ऑरोरल क्षेत्र (उच्च अक्षांशों) में विद्युत धाराएं अत्यधिक तीव्र हो गईं। यह प्रक्रिया ऊपरी वायुमंडल को गर्म कर सकती है और वायुमंडलीय गैसों के बढ़े हुए पलायन (एटमॉस्फेरिक एस्केप) का कारण बन सकती है। शोध के निष्कर्ष सौर गतिविधियों की लगातार निगरानी की आवश्यकता को और मजबूत करते हैं। इसरो के अनुसार, यह अध्ययन अंतरिक्ष मौसम से जुड़ी घटनाओं को समझने और उनके वास्तविक समय में आकलन की अहमियत को रेखांकित करता है, ताकि महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दरअसल, इस तरह की सौर घटनाओं के दौरान, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के कारण ऊपरी वायुमंडल गर्म हो जाती है और उसका विस्तार होने लगता है। परिणामस्वरूप, निचली कक्षा में जहां उपग्रह रहते हैं वहां वायुमंडलीय घनत्व बढऩे लगता है और उपग्रहों पर अधिक खिंचाव पैदा होता है। इससे कक्षा में उनकी ऊंचाई घटने लगती है। इस घटना में इसरो के उपग्रहों की कक्षा में गिरावट आई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

Published on:

13 Jan 2026 08:20 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / प्रचंड सौर तूफान से संकुचित हो गया था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

बेंगलूरु पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज

बेंगलूरु प्रवास के दौरान चांसलर मर्ज ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आडुगोडी स्थित जर्मन प्रौद्योगिकी कंपनी बॉश के भारत मुख्यालय का दौरा किया।
बैंगलोर

सत्तारूढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना फिलहाल नहीं!

बैंगलोर

पिछले 8 साल में सामरिक और रणनीतिक महत्व के 6 उपग्रह गंवाएं

बैंगलोर

राहुल की कर्नाटक में लैंडिंग, कांग्रेस के अंदर तेज हुई हलचल; क्या होने वाला है?

Rahul Gandhi, Rahul Gandhi News, Rahul Gandhi Karnataka Visit, Rahul Gandhi Meeting with Siddaramaiah,
राष्ट्रीय

आधुनिक तकनीक से मानव-वन्यजीव संघर्ष पर काबू पाने के प्रयास जारी : खंड्रे

हाथी टास्क फोर्स का गठन
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.