प्रचंड सौर तूफान से संकुचित हो गया था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

सूर्य के अति सक्रिय क्षेत्र से निकली सौर ज्वालाओं के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर पडऩे वाले प्रभावों पर देश की पहली सौर अंतरिक्ष वेधशाला आदित्य एल-1 ने नई रोशनी डाली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शनिवार को कहा कि आदित्य एल-1 के जरिए अध्ययन किया गया कि सौर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर सकता है।

अक्टूबर 2024 में जब सूर्य के अशांत क्षेत्र से निकली प्रचंड सौर ज्वालाओं ने पृथ्वी के अंतरिक्ष को व्यापक रूप से प्रभावित किया, तो आदित्य एल-1 ने उस घटना का अपने वैज्ञानिक उपकरणों के जरिए गहराई से अध्ययन किया। इस दौरान उपग्रह के जरिए व्यापक आंकड़े जुटाए गए। इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य के आंकड़ों का उपयोग कर एक शोध किया, जिसमें अन्य अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अभियानों के आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया गया। यह अध्ययन सौर प्लाज्मा के व्यापक विस्फोट के पृथ्वी पर पडऩे वाले प्रभावों को समझने के लिए किया गया, जिसे आदित्य एल-1 ने पकड़ा था। शोध एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है।