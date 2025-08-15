Patrika LogoSwitch to English

चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कोशिश जारी

उडुपी जिले में नए जिला अस्पताल को 250 बिस्तरों की क्षमता तक उन्नत करने का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है और बिजली कनेक्शन के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।

बैंगलोर

Nikhil Kumar

Aug 15, 2025

file photo

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने गुरुवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उडुपी विधानसभा क्षेत्र के सदस्य यशपाल ए. सुवर्णा के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उडुपी जिला अस्पताल में 126 बिस्तरों के लिए 162 अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा, ताकि पहले से स्वीकृत 124 पदों में से 69 रिक्त पदों को भरा जा सके तथा नए पद सृजित किए जा सकें।

उन्होंने कहा कि उडुपी जिले में नए जिला अस्पताल को 250 बिस्तरों की क्षमता तक उन्नत करने का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है और बिजली कनेक्शन के लिए कदम उठाए जा चुके हैं। तकनीकी सलाहकार समिति के निर्देशों के अनुसार अन्य बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए अनुमानित राशि को अलग से संशोधित कर 4.50 करोड़ रुपए किया गया है।

बिरुर शहर के सार्वजनिक अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं जैसे सिविल कार्य, स्वच्छता, छत की मरम्मत आदि की आवश्यकता है। मौजूदा स्टाफ क्वार्टर बहुत पुराने हैं, इसलिए अस्पताल और छात्रावासों में रंग-रोगन, स्वच्छता और आवास मरम्मत कार्य की आवश्यकता है। धन की उपलब्धता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कोशिशें जारी हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि सभी अस्पतालों में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध रहें ।

15 Aug 2025 03:43 pm

