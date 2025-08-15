चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कोशिश जारी

बिरुर शहर के सार्वजनिक अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं जैसे सिविल कार्य, स्वच्छता, छत की मरम्मत आदि की आवश्यकता है। मौजूदा स्टाफ क्वार्टर बहुत पुराने हैं, इसलिए अस्पताल और छात्रावासों में रंग-रोगन, स्वच्छता और आवास मरम्मत कार्य की आवश्यकता है। धन की उपलब्धता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कोशिशें जारी हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि सभी अस्पतालों में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध रहें ।