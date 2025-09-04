हाथी ने भोजन की तलाश में रोका ट्रक

स्थानीय लोगों के अनुसार इस राजमार्ग पर हाथियों का इस तरह से आ धमकना आम है। कई शिकायतों के बावजूद, वन अधिकारी हाथी को राजमार्ग पर उतरने से रोकने में नाकाम रहे हैं। बार-बार हो रही इन घटनाओं से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब भी सड़क पर हाथी दिखाई देता है, तो कारों और दोपहिया वाहनों को दूर ही रुकना पड़ता है, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है।