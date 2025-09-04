हाथी ने भोजन की तलाश में रोका ट्रक

-घंटों जाम रहा बंडीपुर-ऊटी राजमार्ग
एक जंगली हाथी ने बुधवार सुबह एक ट्रक को बीच सड़क पर ही रोक दिया और भोजन तलाशने लगा। 'सब्जियों का राजा' नाम से कुख्यात इस हाथी के कारण बंडीपुर-ऊटी राजमार्ग घंटों जाम रहा। यात्रियों को काफी परेशानी हुई।
स्थानीय लोगों के अनुसार आमतौर पर यह हाथी शाम को सड़कों पर दिखता था, लेकिन बीते कुछ दिनों से सुबह-सुबह ही दिखने लगा है। यह हाथी मालवाहक और खासकर सब्जियां या अनाज ले जा रहे ट्रकों को निशाना बनाता है। हाथी अपनी सूंड से खाद्य सामग्री गिराता है और अपनी भूख मिटाता है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी बुधवार सुबह अचानक राजमार्ग पर आ गया और चावल की बोरियों से भरे एक ट्रक को रोकने में कामयाब हो गया। माल के निरीक्षण के बाद उसने अपनी सूंड से चावल का एक बैग नीचे गिराया और खाने लगा।
स्थानीय लोगों के अनुसार इस राजमार्ग पर हाथियों का इस तरह से आ धमकना आम है। कई शिकायतों के बावजूद, वन अधिकारी हाथी को राजमार्ग पर उतरने से रोकने में नाकाम रहे हैं। बार-बार हो रही इन घटनाओं से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब भी सड़क पर हाथी दिखाई देता है, तो कारों और दोपहिया वाहनों को दूर ही रुकना पड़ता है, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है।