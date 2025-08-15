वन मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने कहा कि बिक्कोडु क्षेत्र में हाथी टास्क फोर्स कैंप का निर्माण तत्काल करने का निर्णय लिया गया है। कैंप का निर्माण प्रीकास्ट दीवार सामग्री से किया जाएगा।
विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल के दौरान गुरुवार को बेलूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश एच.के. के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि बेलूर तालुक में मानव-हाथी संघर्ष में वृद्धि के कारण सकलेशपुर स्थित हाथी टास्क फोर्स का मुख्यालय बेलूर स्थानांतरित कर दिया गया है। बिक्कोडु के आसपास के क्षेत्रों में जंगली हाथियों का प्रकोप बहुत अधिक है। नौ लोगों की जान चली गई है और फसलों को नुकसान पहुंचने के कई मामले दर्ज किए गए हैं। बेलूर तालुक के बिक्कोडु क्षेत्र में 50 से अधिक जंगली हाथी डेरा डाले हुए हैं।
मंत्री ने विधानसभा को सूचित किया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में जंगली हाथियों ने 97 लोगों को कुचलकर मार डाला है। जंगली हाथियों ने 2023-24 में 48, 2024-25 में 36 और इस जुलाई के अंत तक 13 लोगों पर हमला करके उन्हें मार डाला। सरकार ने मुआवजे के रूप में 13.65 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि जंगली हाथियों और जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि और वन क्षेत्रों में कमी के कारण इन वर्षों में मानव-पशु संघर्ष हुए हैं। मानव-पशु संघर्षों को कम करने के लिए अब तक 428 किलोमीटर रेलवे बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं और आठ हाथी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मंगलूरु में एक टास्क फोर्स गठित करने पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।