हाथी टास्क फोर्स का मुख्यालय बेलूर स्थानांतरित

मंत्री ने विधानसभा को सूचित किया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में जंगली हाथियों ने 97 लोगों को कुचलकर मार डाला है। जंगली हाथियों ने 2023-24 में 48, 2024-25 में 36 और इस जुलाई के अंत तक 13 लोगों पर हमला करके उन्हें मार डाला। सरकार ने मुआवजे के रूप में 13.65 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि जंगली हाथियों और जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि और वन क्षेत्रों में कमी के कारण इन वर्षों में मानव-पशु संघर्ष हुए हैं। मानव-पशु संघर्षों को कम करने के लिए अब तक 428 किलोमीटर रेलवे बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं और आठ हाथी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मंगलूरु में एक टास्क फोर्स गठित करने पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।