सतत विकास के लिए इको-पर्यटन पर हो जोर

विश्व पर्यटन दिवस समारोह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी छात्रों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर पूर्व कुलसचिव एस. राजशेखर, कॉलेज के प्राचार्य आइ.सी. मूलगुंड, पर्यटन अध्ययन विभाग के प्रमुख जगदीश किवुडनवर और अन्य उपस्थित थे।