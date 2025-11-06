त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी : राज्यपाल गहलोत

राज्यपाल गहलोत ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कानून को सामाजिक परिवर्तन का प्रभावशाली साधन माना था। कानून को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों से जोड़ा था। उनका मानना था कि कानून तभी सार्थक बनता है जब समाज में उसे नैतिक स्वीकृति प्राप्त हो। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने पेशे में संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और नैतिकता बनाए रखें।