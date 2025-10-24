पटाखों से आंखों की चोटें बढ़ीं, 130 से ज्यादा घायल

नारायण नेत्रालय में 19 से 23 अक्टूबर के बीच पटाखों से संबंधित आंखों की चोटों वाले कुल 93 मामले सामने आए। इनमें 37 वयस्क और 56 बच्चे थे। घायलों में 32 ऐसे लोग थे, जो दर्शक या राहगीर थे। कुल सात घायलों को सर्जरी की जरूरत पड़ी। शंकर नेत्र अस्पताल ने 15 से ज्यादा घायलों का इलाज किया। इनमें आठ बच्चे थे।