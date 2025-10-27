बाघ के हमले में किसान की मौके पर मौत

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुल्लूर गांव के 58 वर्षीय राजशेखर मूर्ति मवेशी चराने का काम करते थे। वे रविवार दोपहर को मवेशी चरा रहे थे। तभी एक आदमखोर बाघ ने उन पर हमला कर दिया। मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।