बाघ के हमले में किसान की मौके पर मौत

बंडीपुर टाइगर रिजर्व Bandipur Tiger Reserve के मुल्लूर हुंडी गांव के पास रविवार को बाघ Tiger के हमले में एक किसान की मौत हो गई।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुल्लूर गांव के 58 वर्षीय राजशेखर मूर्ति मवेशी चराने का काम करते थे। वे रविवार दोपहर को मवेशी चरा रहे थे। तभी एक आदमखोर बाघ ने उन पर हमला कर दिया। मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
पिछले सप्ताह हेडियाला की सीमा से लगे वन्यजीव अभयारण्य के पास एक बाघ ने एक और किसान पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। हेडियाला और नुगु में दो बाघ पकड़े गए थे। बंडीपुर में बाघों के बार-बार होने वाले हमलों से स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
