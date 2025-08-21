किसानों ने की हाथी टास्क फोर्स के गठन की मांग

उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए मंत्री से स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, किसानों और वन विभाग के अधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया ताकि इस मुद्दे के समाधान के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा सके।उन्होंने आगे सुझाव दिया कि जंगली जानवरों से हुई मानव मृत्यु और फसल क्षति के लिए वर्तमान में दी जा रही मुआवजा राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों को सरल बनाने की भी अपील की। सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही जिले का दौरा करेंगे।