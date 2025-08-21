किसानों ने की हाथी टास्क फोर्स के गठन की मांग

सुल्लिया, कडाबा और बेलतंगडी क्षेत्रों में हाथियों के हमले बढ़ते हमलों पर किसानों ने चिंता जताई है। हाथी टास्क फोर्स के गठन की मांग की है।
विधान पार्षद किशोर कुमार पुत्तूर ने भारतीय किसान मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वन मंत्री ईश्वर खंड्रे से मुलाकात की और उनसे तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।पुत्तूर ने कहा कि हाथियों के हमलों से फसलों को भारी नुकसान हुआ है और कई मामलों में तो जान भी चली गई है। किसान अब अपने खेतों और बागानों में जाने से भी डर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पुत्तूर ने मंत्री से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक विशेष हाथी टास्क फोर्स गठित करने का आग्रह किया।
उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए मंत्री से स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, किसानों और वन विभाग के अधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया ताकि इस मुद्दे के समाधान के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा सके।उन्होंने आगे सुझाव दिया कि जंगली जानवरों से हुई मानव मृत्यु और फसल क्षति के लिए वर्तमान में दी जा रही मुआवजा राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों को सरल बनाने की भी अपील की। सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही जिले का दौरा करेंगे।
इस अवसर पर भारतीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश सचिव सोमशेखर, भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय नेता सुब्राय, सचिव रामप्रसाद, महाबाला राय, सुनील बोरकर, पुनीत राय आदि उपस्थित थे।